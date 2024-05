Netanyahu dice no a Blinken ad un accordo con la fine della guerra

E' terminato a Gerusalemme il lungo incontro tra il premier Benyamin Netanyahu e il segretario di stato Usa Antony Blinken. Lo ha fatto sapere l'ufficio di Netanyahu. Secondo alcuni fonti Usa citate dai media, nel faccia a faccia Blinken ha ribadito l'opposizione dell'amministrazione di Joe Biden ad una operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia.





Il premier Benyamin Netanyahu ha detto al segretario di stato Usa Antony Blinken che non accetterà un accordo con Hamas che includa la fine della guerra. Lo ha riferito il giornalista Barak Ravid su Axios che cita fonti Usa e israeliane. Secondo Netanyahu - ha continuato - se Hamas non abbassa le sue richieste non ci sarà accordo e Israele entrerà a Gaza.

Turchia, 'come il Sudafrica denunceremo Israele all'Aia'

Pizzaballa, qualcosa si muove ma situazione è drammatica

"Sono momenti difficili ma anche di speranza perché nel negoziato in corso forse qualcosa si muove, speriamo, non bisogna mai demordere. Comunque la situazione resta in ogni caso molto drammatica, pesante, difficile. Al di là delle questioni militari che comunque esistono e sono gravi, c'è la questione umanitaria a Gaza". Lo ha detto il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa al termine della cerimonia per la presa di possesso a Sant'Onofrio a Roma.

