Blinken, Usa determinati ad avere ora un accordo Israele-Hamas

Gli Stati Uniti sono "determinati" a ottenere "ora" un accordo tra Israele e Hamas. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, da Tel Aviv, poco prima di iniziare i colloqui con la leadership di Israele. "Anche in questi tempi molto difficili siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi - e a ottenerlo ora. E l'unica ragione per cui un accordo potrebbe non essere raggiunto è Hamas", ha detto Blinken incontrando il presidente israeliano, Isaac Herzog.

Decine di dimostranti si sono riuniti sotto l'albergo a Tel Aviv dove alloggia il segretario di stato Usa in segno di appoggio al possibile accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Lo hanno riferito i media. Su alcuni cartelli, scritti in inglese e in ebraico, si può leggere "Abbiamo fiducia in Blinken, portateli a casa da noi". Il segretari di stato Usa vedrà in mattinata il premier Benyamin Netanyahu e poi andrà al valico di Kerem Shalom da dove entrano, nel lato israeliano, gli aiuti umanitari a Gaza.

Israele, 'sirene di allarme nel nord al confine con il Libano'

Le sirene di allarme anti razzi dal Libano stanno risuonando al nord di Israele al confine con il Libano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che durante la notte scorsa, caccia israeliani "hanno colpito obiettivi terroristici degli Hezbollah nell'area di Khiam e Kfarkela" nel sud del Libano, inclusi "posti di osservazione e infrastrutture terroristiche". Centrati anche - secondo la stessa fonte - "infrastrutture militari" degli Hezbollah nella zona Blida e di Odaisseh e Meiss El Jabal.

