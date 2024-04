Pe: 'L'Ue aumenti gli sforzi per contrastare le ingerenze russe'

L'Eurocamera chiede che l'Ue e gli Stati membri aumentino gli sforzi per contrastare le ingerenze russe. A seguito delle recenti rivelazioni sui tentativi sostenuti dal Cremlino di interferire e minare i processi democratici europei, in un testo adottato con 429 voti favorevoli, 27 contrari e 48 astensioni il Parlamento europeo si dice "inorridito dalle accuse secondo cui alcuni eurodeputati "sarebbero stati pagati per diffondere la propaganda russa" e che molti avrebbero partecipato "alle attività del media filo-russo "Voice of Europe". Gli eurodeputati si sono detti "preoccupati per il recente interrogatorio del principale deputato di Alternative für Deutschland (AfD), Maximilian Krah, da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi) degli Stati Uniti per il sospetto che abbia ricevuto denaro dagli agenti del Cremlino, e dall'arresto in Germania, il 23 aprile 2024, del suo assistente parlamentare con l'accusa di essere una spia cinese". Il testo invita quindi l'AfD a "dichiarare pubblicamente senza indugio le sue relazioni finanziarie, in particolare con il Cremlino, e a rendere pubblici lo scopo e l'importo esatto di tutti i pagamenti provenienti da fonti legate al Cremlino". Per rafforzare le difese del Parlamento europeo, la risoluzione suggerisce di "rafforzare la cultura della sicurezza interna, comprese indagini interne approfondite per valutare possibili casi di interferenze straniere". Gli eurodeputati chiedono anche una formazione obbligatoria sulla sicurezza per i deputati e il personale. La risoluzione invita infine il Consiglio a includere i media sostenuti dal Cremlino e altre organizzazioni radiotelevisive e mediatiche e individui responsabili di fare propaganda e disinformazione nell'Ue nel prossimo 14/o pacchetto di sanzioni.

Fdi, Lega e M5s si astengono. Votano a favore Fi e Pd

Le delegazioni di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle all'Eurocamera si sono astenute sul voto al testo relativo alla lotta alle interferenze russe nell'Ue. Tra gli italiani si sono invece schierati a favore gli eurodeputati di Forza Italia, Terzo Polo, Pd e Verdi. Guardando il voto dei gruppi europei, Ppe, Socialisti, Renew, Verdi e The Left (con qualche distinguo) hanno votato il testo. I conservatori di Ecr si sono schierati in gran parte a favore, tranne la delegazione italiana e parte degli spagnoli di Vox. Nel gruppo Id, oltre alla Lega si sono astenuti i lepenisti. Contrari al testo i tedeschi di AfD.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA