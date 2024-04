Germania, arrestate due spie russe che preparavano sabotaggi

La procura federale tedesca ha emesso e fatto eseguire due ordini di arresto a carico di altrettanti agenti che avrebbero pianificato azioni di sabotaggio in Germania, su ordine dei Servizi russi. Secondo quanto scrive der Spiegel, gli arresti sono stati eseguiti con successo ieri in mattinata a Bayreuth, in Baviera. I due avrebbero fra l'altro spiato le basi statunitensi per conto della Russia e pianificato attacchi alle rotte di trasporto militare. Nel mirino, secondo il magazine, gli aiuti tedeschi all'Ucraina.

Successivamente si è saputo che sono russo-tedeschi i due uomini che avrebbero pianificato, su ordine dei servizi russi, degli attacchi di sabotaggio ai rifornimenti militari per l'Ucraina in Germania. È quello che emerge dalle indagini sull'arresto delle spie avvenuto ieri in Baviera su ordine della procura federale,

I due uomini sarebbero nati in Russia, ma avrebbero entrambe le nazionalità, russa e tedesca. Le forze dell'ordine hanno perquisito le abitazioni di entrambi.

Stando alle indagini, Dieter S. sarebbe stato in contatto fin dallo scorso ottobre con qualcuno dei servizi russi, per consultarsi su possibili azioni di sabotaggio in Germania. In particolare, si sarebbe messo a disposizione per agguati incendiari ed esplosivi soprattutto alle infrastrutture e ai siti industriali utilizzati a scopi militari. Fra gli obiettivi possibili, anche basi dei soldati americani della Repubblica federale, come quella di Grafenwoehr, nella Renania-Palatinato scrive la Dpa. Il secondo arrestato, Alexander J., avrebbe collaborato ai piani da marzo.

Berlino convoca l'ambasciatore russo

Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo. La convocazione è la reazione del dicastero guidato da Annalena Baerbock a quanto emerso in seguito agli arresti di due spie russo-tedesche che, su commissione dei servizi di Mosca, avrebbero pianificato

agguati dinamitardi e incendiari ad infrastrutture e siti industriali militari in Germania, per impedire i rifornimenti all'Ucraina.

"La Germania non si lascia intimidire dagli agenti di Putin". È quello che ha assicurato la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, commentando l'arresto delle due spie russe, che preparavano degli attacchi in Germania per sabotare gli aiuti a Kiev.

"I nostri addetti alla sicurezza hanno evitato possibili attentati dinamitardi, che avrebbero dovuto colpire e minare gli aiuti militari

all'Ucraina", ha detto la Faeser in una nota. "Non ci lasceremo spaventare e continueremo a sostenere in modo massiccio l'Ucraina", ha aggiunto.

Il governo tedesco "ha innalzato le misure di sicurezza" in Germania dopo l'arresto dei due agenti russo tedesco che avrebbero pianificato attacchi alle infrastrutture e industriali per evitare i rifornimenti militari all'Ucraina.

Lo ha detto la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser definendo il fatto "grave". La ministra, che aveva già preso posizione affermando che la Germania non si farà intimidire, ha confermato che l'ambasciatore russo è stato convocato dal ministero degli Esteri.

