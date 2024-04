Il New York Times: 'Israele ha sottovalutato la gravità della risposta iraniana'

I funzionari israeliani hanno mal calcolato la gravità della risposta iraniana all'attacco del 1mo aprile al consolato di Teheran a Damasco - scrive il New York Times - in cui sono rimasti uccisi diversi comandanti delle Guardie della Rivoluzione islamica. "Gli israeliani hanno fatto male i calcoli, pensando che l'Iran non avrebbe reagito con forza", si legge nel documento che cita diverse fonti americane. Il giornale afferma che i funzionari Usa si sono arrabbiati per essere stati informati solo pochi minuti prima dell'attacco a Damasco, mentre due fonti israeliane hanno dichiarato al Nyt che i piani sono iniziati due mesi prima. Il giornale afferma di aver visionato i documenti interni della difesa che delineavano le potenziali risposte di Teheran, e nessuno di essi prevedeva un attacco della portata vista lo scorso fine settimana, quando Teheran ha sparato oltre 300 missili balistici e droni contro Israele. Secondo il rapporto, inizialmente l'intelligence israeliana si aspettava che l'Iran lanciasse un massimo di 10 missili contro Israele. La settimana scorsa hanno aumentato la stima a 60-70 missili terra-terra, si legge nel rapporto, sottolineando che anche questa si è rivelata una valutazione errata.

Intanto secondo una fonte Usa all'emittente Abc, ripresa dai media israeliani, è improbabile che Israele attacchi l'Iran prima della fine della Pasqua ebraica che comincia lunedì 22 aprile e termina il 29. La stessa fonte ha tuttavia aggiunto che "tutto può sempre cambiare". Poi ha sottolineato che i comandanti dei Pasdaran e l'altra leadership iraniana sono ancora in una situazione di allarme elevato, con alcuni nascosti in case sicure e strutture sotterranee.

'Netanyahu accantonò la reazione immediata per Biden'

Il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di accantonare i piani di ritorsione immediata preparati contro l'attacco iraniano del fine settimana dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden subito dopo il fatto. Lo ha riferito Kan tv, secondo cui il governo aveva già approvato una serie di possibili risposte a seconda della portata dell'attacco iraniano da attuare immediatamente dopo il raid di Teheran. "La risposta - ha detto una fonte a Kan tv - non sarà più quella prevista, la sensibilità diplomatica ha avuto la meglio. Ci sarà una reazione, ma sembra che sarà diversa da quanto previsto".

Scambio Rafah-Iran fra Washington e Tel Aviv

Una fonte egiziana ha detto al giornale arabo di base a Londra 'Al-Araby Al-Jadeed' che gli Usa hanno concordato con il piano per un'azione militare a Rafah in cambio di un attacco limitato all'Iran. Lo ha riferito Haaretz, ma al momento non ci sono conferme in Israele.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA