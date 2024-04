Tajani: 'Aiutare Kiev altrimenti Putin non negozierà mai'

Seconda giornata della ministeriale Esteri del G7 a Capri, blindata per l'occasione tra turisti e meteo incerto. Con l'approdo ieri in serata dei capi della diplomazia britannica David Cameron e tedesca Annalena Baerbock, giunti direttamente da Israele, i Sette oggi si concentreranno innanzitutto su Medio Oriente e Mar Rosso, con particolare attenzione alle tensioni tra lo Stato ebraico e Iran.

L'impegno dei Sette è lavorare alla de-escalation e sul tavolo ci sono anche le sanzioni alla catena di rifornimento di missili e droni di Teheran, per lanciare un chiaro messaggio politico per misure da decidere in ogni Stato. Ma non è solo il Medio Oriente a impegnare i ministri degli Esteri a Capri: l'Ucraina sarà infatti un tema caldo della seconda giornata di vertice, con la presenza del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e del Segretario della Nato Jens Stoltenberg, in arrivo da Bruxelles dove ieri Volodymyr Zelensky ha ribadito ai leader Ue come i cieli ucraini "meritino la stessa sicurezza" di quelli israeliani, chiedendo sostegno con la difesa aerea. Un messaggio rilanciato dall'Alto rappresentante Josep Borrell che questa mattina, prima dell'inizio dei lavori a Capri, ha invitato i partner a "tirare fuori i Patriot dai depositi e inviarli a Kiev: dobbiamo assumerci le responsabilità" e non lasciarle solo agli Usa, ha sottolineato.

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha incontrato in mattinata Cameron per un bilaterale, al margine del G7 Esteri a Capri. I due hanno discusso dei principali temi in agenda all'incontro dei ministri dei Sette.

"Aiutare l'Ucraina significa lavorare per la pace, perché se Kiev perde Putin non si siederà mai al tavolo della pace", ha detto Tajani aprendo la prima sessione del G7 a Capri. Oggi, ha ricordato il ministro, sarà presente ai lavori anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

"Tra i temi che discutiamo qui a Capri c'è anche l'Africa, un continente di grande importanza per l'Italia. Lo faremo anche con il ministro degli Esteri della Mauritania, Mohamed Merzoug, in rappresentanza dell'Unione Africana".

"Oggi affronteremo i temi più delicati all'ordine del giorno con la situazione internazionale che ben conosciamo e con la volontà di svolgere un ruolo di portatori di pace ovunque, con la forza della diplomazia. Discuteremo certamente della questione mediorientale. Siamo amici di Israele, lo sosteniamo ma vogliamo una de-escalation in quell'area e siamo tutti portatori di questa iniziativa di pace". "Dovremo affrontare anche come sanzionare in qualche modo l'Iran per l'attacco con centinaia di missili e droni - ha spiegato Tajani - contro Israele e dovremo affrontare anche la situazione che riguarda il traffico marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso", ha aggiunto.

