Via libera dell'Eurocamera al Patto su migrazione e asilo

Via libera finale dell'Eurocamera all'insieme dei testi che costituiscono il nuovo Patto di migrazione e asilo. Tutti gli atti legislativi che compongono l'insieme delle nuove norme hanno superato il test dell'Aula. All'approvazione del Pe dovrà ora seguire l'ok definitivo del Consiglio Ue composto dai 27 Paesi membri. Per

l'approvazione servirà la maggioranza qualificata dei Paesi membri.

L'Eurocamera ha dato il via libera alla tessera legislativa del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo che comprende la solidarietà obbligatoria sui migranti (la Asylum and Migration management regulation).

Via libera alla nuova procedura di asilo del patto di migrazione, la cosiddetta 'border procedure' che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per i migranti con un basso grado di accettazione della protezione. Il via libera è arrivato con 301 voti favorevoli, 269 contrari e 51 astensioni ed è stato seguito

dalle proteste del pubblico ospite presente in Aula. Proteste applaudite dalle Sinistre Ue. Si tratta di uno dei testi del Patto di migrazione e asilo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA