Proteste in Israele per gli ostaggi: 'Bibi vattene'. Scontri con la polizia

A sei mesi dall'attacco di Hamas del 7 ottobre ai kibbutz nel sud di Israele e dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, una tregua appare ancora difficile, così come un nuovo scambio di prigionieri. Nelle prossime ore riprenderanno al Cairo - anche su forte pressione del presidente americano Joe Biden - i contatti indiretti tra Israele e una delegazione di Hamas, guidata dal responsabile Khalil Al-Hayya, attraverso i mediatori dell'Egitto e del Qatar. Ma, dopo sei mesi di angoscia per gli israeliani prigionieri a Gaza e dopo il ritrovamento del corpo senza vita di uno di loro, si moltiplicano le manifestazioni in diverse parti di Israele per chiederne la liberazione e invocare le dimissioni del premier Benyamin Netanyahu ed elezioni anticipate: centomila persone sono scese in piazza, nella sola a Tel Aviv, secondo gli organizzatori, un numero che non si vedeva dalle proteste anti governative del sabato sera prima della guerra. I manifestanti di Tel Aviv hanno acceso diversi fuochi in Kaplan Street, nei pressi del ministero della Difesa, che sono stati rapidamente spenti dalla polizia con estintori. La polizia ha usato la forza per allontanare i manifestanti mentre gli speaker del corteo cercavano di riprendere il controllo. La folla gridava "Polizia, chi proteggete esattamente" e "Ben-Gvir è un terrorista".

Anti government protests in Israel calling for release of hostages in Gaza

Il cadavere di Elad Katzir, 47 anni, è stato recuperato dall'Idf a Khan Yunis, vera e propria roccaforte di Hamas nel sud della Striscia di Gaza. L'uomo era stato rapito il 7 ottobre nel kibbutz di Nir Oz ed è stato "ucciso in cattività dalla Jihad islamica", ha detto il portavoce militare: l'8 gennaio scorso la stessa fazione palestinese aveva diffuso un video di lui ancora in vita. Il ritrovamento del corpo ha ulteriormente motivato le famiglie degli ostaggi a rivolgere l'ennesimo appello a Netanyahu ad accelerare su un accordo per i rapiti "prima che sia troppo tardi". Il premier fa fronte a un'opposizione crescente: dopo il ministro centrista Benny Gantz - che ha invocato il voto anticipato per settembre -, anche il leader dell'opposizione Yair Lapid ha deciso di volare a Washington dove incontrerà il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Nelle prossime ore tutta l'attenzione sarà però calamitata dal Cairo per la nuova tornata di colloqui alla presenza del direttore della Cia William Burns, inviato dalla Casa Bianca, e quella, quasi certa, del capo del Mossad David Barnea. Nella serata di domenica - secondo i media - è previsto un vertice tra il capo della Cia, il primo ministro di Doha Muhammad al-Thani e il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel. Burns - secondo funzionari Usa - porta con sé due lettere di Biden per i leader di Egitto e Qatar in cui il presidente Usa li esorta a fare pressione su Hamas per un accordo con lo Stato ebraico sugli ostaggi. Nell'ultimo, teso, colloquio telefonico di giovedì scorso con Netanyahu, il capo della Casa Bianca aveva incalzato anche il premier a concordare un immediato cessate il fuoco con il rilascio dei rapiti.

Manifestanti in piazza a Tel Aviv

La posizione di Hamas tuttavia resta immutata: per arrivare a un'intesa - ha fatto sapere la stessa fazione islamica su Telegram, confermando al tempo stesso la partenza della sua delegazione per il Cairo - vuole un "cessate il fuoco permanente, il ritiro dell'esercito da Gaza, il ritorno degli sfollati, la libertà di movimento e un serio accordo di scambio di prigionieri". Punti - soprattutto i primi - che però Israele ha già più volte respinto. Al 183esimo giorno di guerra, Israele continua ad operare nel sud della Striscia e a preparare l'annunciata operazione di terra a Rafah, forse per la fine del Ramadan. L'Idf ha annunciato di aver ucciso Akram Abd Al-Rahman Husein Salamah, "un operativo senior della Sicurezza interna di Hamas". Il bilancio dei morti a Gaza - dove la situazione umanitaria resta disastrosa in attesa dell'incremento degli aiuti umanitari annunciato da Israele - secondo dati di Hamas che non è possibile verificare in modo indipendente, è salito a quota 33.137, di cui almeno 46 nelle ultime 24 ore. "La guerra a Gaza - ha detto il capo dell'Ufficio dell'Onu per gli affari umanitari, Martin Griffiths - rappresenta "un tradimento dell'umanità".

