Rahul Gandhi si candida ufficialmente alle elezioni in India

Migliaia di sostenitori hanno accompagnato oggi il principale leader dell'opposizione indiana, Rahul Gandhi, nella presentazione ufficiale della sua candidatura alle elezioni parlamentari che inizieranno il 19 aprile.

Gandhi è figlio, nipote e pronipote di ex primi ministri, ma ha già subito due pesanti sconfitte contro il primo ministro Narendra Modi la cui vittoria anche in queste elezioni è nettamente prevista. Oggi, Gandhi è stato accolto con entusiasmo a Wayanad, cittadina nello Stato meridionale del Kerala, dove una grande folla si è riunita per festeggiare il suo arrivo.

"Non penso a voi come al mio elettorato, ma come alla mia famiglia", ha detto Gandhi ai suoi sostenitori, accompagnato dalla sorella Priyanka e dai membri del suo partito, il Congresso Nazionale indiano. Dopo il comizio, il 53enne politico ha formalmente depositato la sua candidatura a Wayanad presso l'ufficio elettorale locale.

Gandhi, nipote di Indira e figlio di Sonia, è stato eletto per la prima volta in questa circoscrizione nel 2019, ma è stato brevemente espulso dal Parlamento lo scorso anno dopo essere stato giudicato colpevole di diffamazione in una causa intentata da un membro del partito di Modi. È stato reintegrato in attesa di un ricorso alla Corte Suprema, ma la sua decisione di candidarsi nuovamente a Wayanad ha causato attriti all'interno del suo partito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA