Germania, entra in vigore la legge che liberalizza la Cannabis

Dopo l'approvazione definitiva del 22 marzo, entra in vigore oggi, in Germania, la legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo. Festa a mezzanotte alla porta di Brandeburgo.

Secondo le nuove norme, i maggiorenni potranno girare anche con 25 grammi di cannabis e coltivare in casa fino a tre piante per il consumo privato.

In una fase successiva, sarà consentita anche la coltivazione in club non-profit, ciascuno limitato a 500 aderenti. In una seconda fase della legalizzazione si creeranno programmi pilota regionali per le catene di approvvigionamento commerciale. La Germania è già il più grande mercato europeo di cannabis terapeutica da quando il governo ha legalizzato la droga per i pazienti nel 2017.

Video Germania, raduno per l'entrata in vigore la legge che legalizza il possesso e la coltivazione controllata di cannabis

