Dagli eurobond alla Bei, le idee per la difesa Ue

"Investire di più, meglio ed europeo". Lo slogan coniato a febbraio da Ursula von der Leyen per dare vita alla nuova difesa comune si articola in proposte già messe nero su bianco e ipotesi ancora da esplorare. Con un deciso cambio di paradigma l'Europa punta a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti - guardando alla minaccia del ritorno di Donald Trump - e a rafforzare l'industria bellica all'interno dei confini continentali. Resta però il nodo sulle modalità di finanziamento per realizzare l'autonomia militare.



Ecco i punti principali sul tavolo dei leader Ue riuniti a Bruxelles:



* FONDI - Il primo piano di investimenti (Edip) stilato vale 1,5 miliardi di euro dal bilancio comune fino al 2027.



* EUROBOND - L'idea di un nuovo fondo comune da 100 miliardi di euro dedicato alla difesa e ispirato al Recovery fund e al programma Sure - avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premier estone Kaja Kallas, con il sostegno del premier belga De Croo - divide i Ventisette nell'ormai classica spaccatura tra i frugali del Nord Europa e il fronte che chiede solidarietà.



* PROJECT BOND - In caso di mancata intesa sui Defence bond, un passo intermedio sarebbe rappresentato da obbligazioni emesse da più Paesi membri per progetti industriali che li accomunano.



* BEI - La Banca europea per gli investimenti rivedrà la sua politica di prestito per aumentare i fondi concessi alle attrezzature a duplice uso militare e civile come i droni.



* ACQUISTI CONGIUNTI - La nuova strategia industriale (Edis) invita i Ventisette ad acquistare almeno il 40% degli armamenti in modo collaborativo entro il 2030. Un'inversione di marcia rispetto alla linea tenuta dopo l'invasione russa dell'Ucraina, con il 78% delle commesse distribuite fuori dai confini europei, il 63% delle quali negli Usa.



* COMMERCIO IN EUROPA - Seguendo il principio del 'Buy European', il valore degli scambi commerciali di armamenti tra i Ventisette dovrà rappresentare almeno il 35% del valore dell'intero mercato continentale entro il 2030. Oggi la quota è del 15%.



