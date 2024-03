Fake news sulla morte di Carlo, Londra smentisce i media russi

Tra ansie e fake news, rimbalza anche sui media di Mosca la voce - smentita seccamente nel Regno Unito - su una fantomatica morte di re Carlo III: voce circolata su basi del tutto aleatorie e senza il minimo riscontro su media online e siti di gossip di Paesi europei nelle ultime ore, e ripresa soprattutto in Russia (ma anche in Ucraina), come riferisce Sky News Uk.

A contestarne la veridicità sono intervenute oggi le ambasciate di Londra a Mosca e a Kiev. "Le notizie sulla morte di Re Carlo III sono false", ha scritto in particolare la rappresentanza diplomatica britannica in Ucraina sul suo profilo X, con un messaggio evidenziato su sfondo rosso in ucraino e in inglese.

L'agenzia russa Tass da parte sua si è rivolta direttamente a Buckingham Palace, riportando poi il comunicato di risposta in cui si afferma che il sovrano - al quale a febbraio è stato diagnosticato un cancro di natura imprecisata per cui è sottoposto a cure, ma che negli ultimi giorni si è mostrato ripetutamente in foto e video - non solo è vivo, ma "continua a svolgere i suoi impegni istituzionali e privati", incluse le udienze settimanali del mercoledì con il primo ministro Rishi Sunak.

Un portavoce di Downing Street, interpellato al riguardo nel briefing di giornata, ha invece negato di essere a conoscenza al momento dei dettagli sulla diffusione di queste "fake news", ma di considerare parte dei "compiti ordinari" delle ambasciate quello di "combattere la disinformazione": sui reali come su altri temi.

