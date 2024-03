Media, 40mila fedeli in preghiera sulla Spianata delle Moschee

Si sono concluse nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme le preghiere del primo venerdì del Ramadan e circa 40 mila fedeli islamici stanno lasciando la zona fra strette misure di sicurezza. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan. Al momento non si ha notizia di incidenti.

Oltre 40 mila fedeli musulmani hanno raggiunto la Spianata delle Moschee di Gerusalemme per partecipare alle preghiere del primo venerdì del Ramadan. Secondo il portavoce militare israeliano Avichay Adraee, migliaia di palestinesi provenienti dalla Cisgiordania, e dotati di permessi, hanno potuto attraversare i posti di blocco ed entrare a Gerusalemme. Nei vicoli della Città Vecchia, riferiscono fonti locali, si nota un imponente spiegamento di forze di polizia impegnate a controllare la situazione dopo gli appelli lanciati da Hamas ai palestinesi a sfruttare questa circostanza per affrontare le forze israeliane. A breve distanza dalla Spianata i comandanti della polizia israeliana ed il ministro per la sicurezza nazionale Itamar ben Gvir stanno seguendo l'evolversi della situazione, assieme al comandante militare della Cisgiordania, gen. Yehuda Fuchs.



