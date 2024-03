Milioni di musulmani nel mondo si preparano per il Ramadan

Milioni di musulmani in tutto il mondo si preparano questa sera all'inizio del mese sacro islamico di Ramadan, atteso per domani o martedì a seconda del Paese in cui si trovano.

Il Ramadan, infatti, inizia tipicamente quando viene avvistata la Luna crescente, prevista per domani (secondo il sito islamico Hamari) in Paesi tra cui Iran, Pakistan e Arabia Saudita e martedì in altri Paesi, tra cui India, Indonesia ed Egitto (secondo l'Hindustan Times).

Il Ramadan dura dai 29 ai 30 giorni ed è celebrato come il mese più sacro per l'Islam. In un post pubblicato su X, la Corte Suprema dell'Arabia Saudita ha invitato ufficialmente i residenti a "indagare sulla mezzaluna del mese sacro del Ramadan" questa sera.



