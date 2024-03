La First Lady dell'Ucraina declina l'invito allo Stato dell'Unione

La First Lady dell'Ucraina Olena Zelenska ha declinato l'invito della Casa Bianca a partecipare al discorso sullo Stato dell'Unione che Joe Biden terrà giovedì. Lo riporta il Washington Post. Jill Biden avrebbe voluto sedersi vicino a Zelenska e Yulia Navalnya, la vedova di Alexei Navalny, due donne simbolo della resistenza al presidente Vladimir Putin.

La potenziale presenza di Navalnya però non è piaciuta a Kiev: anche se Navalny era un oppositore di Putin, l'Ucraina non ha dimenticato le sue passate dichiarazioni sull'appartenenza della Crimea alla Russia. Navalnya comunque ha declinato a sua volta l'invito della Casa Bianca.

La presidenza ucraina ha poi spiegato che la first lady ha rifiutato l'invito di Joe Biden per precedenti impegni. "L'ambasciata ucraina negli Stati Uniti ha recentemente ricevuto un invito per la First Lady dell'Ucraina a partecipare al discorso del presidente degli Stati Uniti al Congresso il 7 marzo. Tuttavia - spiega Kiev - a causa degli eventi previsti nel programma, inclusa la visita a Kiev di bambini provenienti da un orfanotrofio, pianificato da tempo purtroppo la first lady non potrà prendere parte all'evento".

