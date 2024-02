L'accusa, 'Trump dovrà pagare 450 milioni con gli interessi'

Donald Trump è stato condannato anche a pagare gli interessi sulla sanzione per gli asset gonfiati in dieci anni e quindi la cifra sale da 355 milioni a 450 milioni: lo ha riferito la procuratrice generale dello stato di New York Letizia James, che ha anche ironizzato su un famoso libro del tycoon: "Donald Trump può aver scritto l'arte di fare affari, ma ha perfezionato l'arte del furto", ha detto. "La completa mancanza di contrizione e rimorso confina col patologico", ha scritto il giudice Arthur Engoron. "Le frodi scoperte sono evidenti e sconvolgono la coscienza", ha aggiunto.





