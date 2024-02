I contributi europei alla Nato paese per paese

Il rapporto annuale del segretario generale della Nato è il documento da consultare quando si tratta di calcolare le spese militari di ogni singolo alleato poiché è quello che fa fede in termini statistici al quartier generale di Bruxelles - la percentuale di Pil è inoltre calcolata sulla base dei prezzi del 2015. L'ultima edizione, uscita nel marzo del 2023, rende disponibile i dati riferiti al 2022 e dunque è in un certo senso abbastanza vecchia rispetto alla direzione intrapresa da molti alleati dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Detto questo, i numeri al momento sono i seguenti:

Albania: 1,57%

Belgio: 1,18%

Croazia: 1,91%

Repubblica Ceca: 1,34%

Danimarca: 1,38%

Estonia: 2,12%

Francia: 1,89%

Germania: 1,49%

Grecia: 3,54%

Ungheria: 1,44%

Italia: 1,51%

Lettonia: 2,07%

Lituania: 2,47%

Lussemburgo: 0,62%

Montenegro: 1,35%

Paesi Bassi: 1,64%

Regno Unito: 2,16%.

Nord Macedonia: 1,61%

Norvegia: 1,57%

Polonia: 2,42%

Portogallo: 1,38%

Romania: 1,75%

Slovacchia: 1,76%

Slovenia: 1,26%

Spagna: 1,09%

Turchia: 1,37%

La media degli alleati europei della Nato più il Canada è invece di 1,65% del prodotto interno lordo aggregato. In contrasto, gli Stati Uniti nel 2022 dedicavano il 3,46% del Pil in difesa. In termini assoluti, Europa e Canada nel 2022 spendevano 353,3 miliardi di dollari per il comparto militare rispetto agli 821,8 degli Usa da soli.



