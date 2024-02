Israele denuncia, tunnel di Hamas sotto l'edificio dell'Unrwa a Gaza City

L'esercito israeliano ha scoperto un tunnel dell'intelligence di Hamas che passava sotto un edificio principale dell'Unrwa nel quartiere di Rimal a Gaza City.

Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui "il tunnel era lungo 700 metri e profondo 18 metri" e "le strutture dell'Unrwa fornivano elettricità al tunnel" stesso. Il tunnel - il cui imbocco secondo il portavoce militare è stato trovato vicino "ad una scuola" sempre dell'Unrwa - "fungeva da risorsa significativa dell'intelligence militare di Hamas". In sostanza, ha spiegato, un centro "dell'intelligence" con stanze "per gli operatori di Hamas", sotto l'Unrwa.

L'Unrwa, 'Non sapevamo cosa ci fosse sotto la sede a Gaza City'

"L'Unrwa non sapeva cosa ci fosse sotto il suo quartier generale a Gaza". Lo afferma su X il direttore dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Philippe

Lazzarini, spiegando che "il personale dell'Unrwa ha lasciato il suo quartier generale a Gaza City il 12 ottobre in seguito agli ordini di evacuazione israeliani e all'intensificarsi dei bombardamenti nell'area. Non abbiamo utilizzato quel complesso da quando lo abbiamo lasciato, né siamo a conoscenza di alcuna

attività che possa aver avuto luogo lì".

