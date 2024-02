Trump non ha l'immunità, ora decide la Corte suprema

Donald Trump non ha più l'immunità presidenziale e può essere processato per i suoi tentativi di sovvertire il voto del 2020, culminati nell'assalto al Capitol. La corte d'appello federale della capitale infligge un duro colpo al tycoon, che però preannuncia un ulteriore ricorso destinato ad arrivare alla Corte suprema. Nel frattempo, sullo sfondo di caucus e primarie senza duelli diretti in Nevada, sfida ad un dibattito immediato Joe Biden, che però lo attacca dal pulpito della Casa Bianca accusandolo di intimidire i repubblicani per far affondare la legge "più dura e umana di sempre" sulla sicurezza al confine col Messico.

La decisione della corte d'appello, presa all'unanimità, è categorica e non sembra poter essere facilmente ribaltata. La tesi difensiva che Trump è immune dalla responsabilità penale per le azioni prese quando era alla Casa Bianca, scrive il collegio, non è "supportata da precedenti, dalla storia o dal testo e dalla struttura della Costituzione". "Ai fini di questo procedimento penale, l'ex presidente Trump è diventato cittadino Trump, con tutte le difese di qualsiasi altro imputato in un procedimento penale", spiegano i giudici, sottolineando che "qualsiasi immunità esecutiva che avrebbe potuto proteggerlo mentre era presidente non lo protegge più". "Non possiamo accettare l'affermazione secondo cui un presidente ha un'autorità illimitata per commettere crimini che neutralizzerebbero il controllo più fondamentale sul potere esecutivo: il riconoscimento e l'attuazione dei risultati elettorali", proseguono, ammonendo che la tesi di Trump "farebbe collassare il nostro sistema della separazione dei poteri ponendo il presidente fuori dalla portata di tutte le tre branche" del sistema.

La difesa del tycoon ha annunciato appello, evocando il rischio di una spirale interminabile di inchieste politiche: "Se a un presidente non viene concessa l'immunità, ogni futuro presidente che lascerà l'incarico sarà immediatamente incriminato dal partito avversario", ha avvisato l'avvocato Steven Cheung. Un monito che nei commenti di Trump sul suo social Truth è già diventato una minaccia non solo contro Biden ma anche contro Clinton, Bush e Obama. Il tycoon ha tempo sino al 12 febbraio per impugnare la sentenza, prima davanti a tutta la corte d'appello e poi alla Corte suprema, dove può contare su una maggioranza di giudici conservatori (6 a 3): l'obiettivo minimo è ritardare l'inizio del dibattimento che era stato fissato per il 4 marzo ma che è già stato aggiornato a data da destinarsi proprio per la pendenza del nodo immunità.

Giovedì intanto i nove saggi esamineranno anche il ricorso dell'ex presidente contro l'esclusione dalla candidatura in Colorado in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche a funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione su cui hanno giurato: la decisione sulla sua eleggibilità farà da precedente anche per tutte le altre cause pendenti in vari Stati.

Alla sfida di Trump per un dibattito, Biden ha risposto in modo sarcastico: "Se fossi in lui, anch'io vorrei discutere con me. Non ha niente da fare". Ma il presidente rischierebbe di inciampare su lapsus e gaffe, come quella in cui ha confuso Macron con "Mitterand", citandolo pure come "presidente della Germania", mentre raccontava un aneddoto sul G7. A suo favore però potrebbero giocare due fattori che finora lo hanno azzoppato nei sondaggi: la ripresa record dell'economia e la possibilità di scaricare sui repubblicani la crisi migratoria al confine col Messico (per la quale votano l'impeachment del ministro degli Interni) se non approveranno l'accordo bipartisan per una riforma radicale, promossa anche da media conservatori come il Wall Street Journal. In tal caso però resterebbe il rischio che non siano approvati neppure i fondi per Kiev, aprendo un altro grosso problema di politica estera per il commander in chief, in aggiunta alla guerra in Medio Oriente: "Il tempo stringe, se non fermiamo il suo desiderio di conquista nei confronti dell'Ucraina, Putin non si fermerà lì", ha avvisato Biden.

