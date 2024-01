New York dichiara i social media pericolo per la salute pubblica

New York designa i social media come un "pericolo per la salute pubblica" e una "tossina ambientale". Lo ha annunciato il sindaco Eric Adams, sottolineando che i giovani devono essere protetti dai pericoli che i social pongono. "Siamo la prima città americana a prendere questo tipo di iniziativa", ha detto Adams osservando che i social media saranno trattati come gli "altri pericoli per la salute pubblica" e ci si assicurerà che le società tecnologiche si assumano la responsabilità dei loro prodotto.



