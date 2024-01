Zelensky: 'Sei morti e 73 feriti negli attacchi russi'

Sei persone sono state uccise e altre 73 sono rimaste ferite, tra cui 4 bambini, negli attacchi missilistici lanciati dalla Russia la notte scorsa e questa mattina in Ucraina: lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina la notte scorsa e questa mattina 41 missili di vario tipo, 21 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree del Paese: lo ha reso noto il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, come riporta Rbc-Ucraina.

Almeno cinque persone sono state uccise e quasi 70 sono rimaste ferite negli attacchi missilistici lanciati dalla Russia la notte scorsa e questa mattina su Kiev e Kharkiv. Lo riporta Ukrainska Pravda, che cita il ministero dell'Interno. A Kiev sono scoppiati diversi incendi nei distretti di Svyatoshynskyi, Solomyanskyi e Pecherskyi: una persona è morta e ci sono civili feriti. Nella capitale, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram, i feriti sono 20, tra cui tre bambini: una donna si trova nel reparto di terapia intensiva. Allo stesso tempo, il numero dei feriti a Kharkiv è salito a 48, cinque dei quali sono in gravi condizioni, ha detto il governatore della regione, Oleg Synegubov, come riporta Suspilne.

I bombardamenti russi di oggi su Kiev e Kharkiv non erano diretti su obiettivi civili e "non sono stati rappresaglie" per l'attacco ucraino che domenica ha ucciso 27 persone in un mercato di Donetsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.

L'Aeronautica militare ha precisato su Telegram che le forze russe hanno lanciato 4 missili guidati antiaerei S-300/S-400 dalla regione russa di Belgorod in direzione della regione di Kharkiv; 15 missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh-55 da sei bombardieri strategici Tu-95MS dall'area di Engels in Russia; 8 missili Kh-22 da bombardieri Tu-22M3 dalle regioni russe di Bryansk e Oryol in direzione delle regioni ucraine di Kharkiv e Sumy; 12 missili balistici Iskander-M dalle regioni russe di Belgorod e Voronezh, 2 missili aerei guidati Kh-59 da due aerei Su-34 dalla regione di Belgorod.

Da parte loro, le forze di difesa di Kiev hanno abbattuto 15 missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh-55; 5 missili balistici Iskander-M e un missile Kh-59.





Kiev, 'colpito un gasdotto a media pressione a Kharkiv'

L'attacco missilistico russo su Kharkiv ha colpito anche un gasdotto della città nell'Ucraina nord-orientale provocando danni che non si registravano dall'inizio di quest'inverno: lo ha reso noto l'azienda statale Naftogaz, come riporta Ukrainska Pravda.

"Il 23 gennaio un gasdotto a media pressione è stato colpito nel territorio di Kharkiv. Questo inverno non si verificavano incidenti di tale portata nella distribuzione del gas in città", riferisce Naftogaz in un comunicato aggiungendo che la fornitura di gas ai residenti verrà ripristinata una volta ultimati i lavori di riparazione già in corso.

Il ministero dell'Energia ha spiegato intanto che una parte del gasdotto è stata bloccata per stabilizzare la pressione e 12 case sono staccate dalla fornitura di gas. Nell'attacco nessun dipendente di Naftogaz è rimasto ferito o ucciso.

