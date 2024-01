Usa confermano un nuovo attacco Houthi contro nave

Gli Usa hanno confermato un nuovo attacco dei ribelli Houthi contro una loro nave. "Non ci sono stati né feriti né danni", riferisce il comando centrale Centcom. Gli Houthi hanno preso di mira una nave mercantile americana, scrive Centcom su X. L'equipaggio della nave, la Chem Ranger, "ha visto i missili colpire l'acqua vicino alla nave" e "non ci sono notizie di feriti o danni", la nave ha "proseguito la sua rotta".

In serata gli Houthi avevano rivendicano un attacco contro una nave americana nel Golfo di Aden. Il movimento filo-iraniano che governa de facto lo Yemen in un comunicato aveva affermato di aver lanciato "missili navali" contro una nave americana, la Chem Ranger. "Le forze armate yemenite confermano che una ritorsione agli attacchi americani e britannici è inevitabile e che ogni nuova aggressione non rimarrà impunita", si legge nella nota, come riporta il Guardian.

Lunedì scorso un mercantile di proprietà di una compagna americana era stato preso di mira sempre dagli Houthi al largo dello Yemen.

