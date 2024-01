Spagna: torna da oggi l'obbligo della mascherina negli ospedali

Torna in Spagna da oggi la mascherina obbligatoria in ospedali e centri sanitari, per far fronte al forte aumento dell'incidenza di casi di Covid-19 e all'epidemia di influenza. Lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Sanità, Monica Garcia, segnalando che, nonostante il mancato accordo fra le regioni, la misura entra in vigore in maniera immediata in tutto il territorio nazionale, sulla base della normativa che consente al ministero di "unificare i criteri" in caso di epidemie. La mascherina obbligatoria in ospedali e centri sanitari o residenze di anziani era già stata adottata in 6 delle 17 comunità autonome.

Le mascherine sono invece solo "raccomandate" nelle farmacie, così come nei luoghi affollati, quali i trasporti pubblici, dove "già è in uso" volontario da parte degli utenti, ha spiegato la ministra.

"Nelle regioni che potranno documentare una diminuzione dell'incidenza delle affezioni da vie respiratorie durante due settimane di seguito, l'obbligo di mascherina passerà a semplice raccomandazione", ha concluso la Garcia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA