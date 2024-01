Turkish Airlines mette a terra per controlli i Boeing 737 Max

Turkish Airlines (Thy) ha annunciato stamani di aver bloccato a terra i suoi cinque Boeing 737 Max 9, sulla scia del distacco in volo di un portellone disattivato accaduto venerdì sera a un aereo di questo modello dopo il decollo da Portland, negli Usa.

"In seguito all'incidente avvenuto su un Boeing 737 Max 9 di Alaska Airlines, 5 Boeing 737 Max 9 della flotta Thy, sono stati ritirati per controlli come misura precauzionale", fa sapere la compagnia di bandiera turca sul proprio sito. Il ritiro avverrà sul luogo dove atterrano, e lì saranno ispezionati, spiega Thy.

La Turkish, che è basata all'aeroporto internazionale di Istanbul, vanta di essere la compagnia aerea che serve più Paesi al mondo, indicandone 120.

