Diffusa la prima tranche di 150 nomi legati al caso Epstein

Si alza il velo su oltre 150 persone legate alla vicenda giudiziaria di Jeffrey Epstein, il finanziere americano suicidatosi in cella a Ny nel 2019 mentre aspettava il processo per traffico sessuale di minorenni. I loro nomi sono stati tenuti segreti per anni finche' un giudice non ha stabilito che non c'e' alcuna giustificazione legale per continuare a mantenerli sotto sigillo.

La tranche iniziale comprende 40 documenti precedentemente non divulgati con quasi 1.000 pagine di deposizioni e dichiarazioni. Tra i nomi una serie di soci di Epstein precedentemente identificati come John o Jane Doe in una causa intentata da Virginia Giuffre contro l'ex amante del finanziere, Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni per aver reclutato le vittime minorenni. Tra queste anche la stessa Giuffre. L'elenco di nomi ha alimentato curiosita' e speculazioni su social e media ma non e' una lista di 'clienti' e non presuppone alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein.

La prima tranche di documenti non sembra contenere alcuna rivelazione bomba: lo scrive la Cnn, aggiungendo che le trascrizioni delle deposizioni includono riferimenti a diversi nomi importanti già emersi in passato, tra cui quelli del principe Andrea e dell'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Gran parte delle informazioni contenute nei documenti sono già state rese pubbliche attraverso i media e altri procedimenti giudiziari, spiega l'emittente. Tuttavia, si tratta della prima volta che questi documenti - depositati presso un tribunale - vengono rilasciati attraverso il sistema legale. In particolare, le carte contengono estratti delle deposizioni di Ghislaine Maxwell e Virginia Roberts Giuffre. C'è anche una deposizione di Johanna Sjoberg, un'altra giovane finita a suo tempo nel giro di Epstein, che racconta come il principe Andrea le toccava scherzosamente il seno mentre scattava delle foto. Anche la storia di Sjoberg era nota, ma questa è la prima volta che la sua deposizione viene resa pubblica. Il principe Andrea e Virginia Giuffre hanno raggiunto un accordo extragiudiziale nella causa per abuso sessuale contro di lui, come conferma un documento depositato martedì dai suoi avvocati.

Principe Andrea, Clinton e Trump tra i nomi nella lista Epstein

Il principe Andrea, gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Donald Trump. Ma anche Michael Jackson, David Copperfield o lo scienziato Stephen Hawking. Sono alcuni degli oltre 150 nomi contenuti in numerosi documenti giudiziari resi pubblici sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense che si è suicidato nel 2019 mentre aspettava il processo per crimini sessuali.

L'elenco include una serie di persone collegate a Epstein precedentemente identificate come 'John o Jane Does' - pseudonimi utilizzati per non divulgare l'identità - in una causa intentata contro l'ex amante di Epstein, Ghislaine Maxwell. Va sottolineato che l'elenco non contiene alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein, e come sottolinea il Washington Post, il giudice ha deciso per la pubblicazione dei documenti perché gran parte delle informazioni in essi contenute sono già pubbliche, e menzionano figure i cui nomi erano già noti, inclusi amici di alto profilo di Epstein e vittime che hanno parlato pubblicamente.

Nell'elenco anche persone menzionate solo di sfuggita in procedimenti legali: come nel caso di Stephen Hawking. Il celebre astrofisico viene nominato da Epstein in un'e-mail in cui parla di "false accuse" secondo cui lo scienziato avrebbe partecipato a un'orgia minorile nelle Isole Vergini. La lista comprende, invece, Jean-Luc Brunel, un agente di modelli francese vicino a Epstein suicidatosi in carcere nel 2022 in attesa di processo con l'accusa di aver violentato ragazze minorenni.

Da anni, elenchi inventati e foto manipolate di Epstein circolano nei gruppi cospirazionisti di internet, alimentando speculazioni sui potenziali soci del finanziere. E l'annuncio fatto dai giudici a dicembre della pubblicazione dell'elenco ha riacceso quella frenesia: il comico Jimmy Kimmel ha minacciato azioni legali dopo che sui social media si è speculato sulla possibile presenza del suo nome nella lista, in cui non figura.

