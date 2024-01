Principe Andrea, Clinton e Trump tra i nomi nella lista Epstein

Il principe Andrea, gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Donald Trump. Ma anche Michael Jackson, David Copperfield o lo scienziato Stephen Hawking. Sono alcuni degli oltre 150 nomi contenuti in numerosi documenti giudiziari resi pubblici sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense che si è suicidato nel 2019 mentre aspettava il processo per crimini sessuali.

L'elenco include una serie di persone collegate a Epstein precedentemente identificate come 'John o Jane Does' - pseudonimi utilizzati per non divulgare l'identità - in una causa intentata contro l'ex amante di Epstein, Ghislaine Maxwell. Va sottolineato che l'elenco non contiene alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein, e come sottolinea il Washington Post, il giudice ha deciso per la pubblicazione dei documenti perché gran parte delle informazioni in essi contenute sono già pubbliche, e menzionano figure i cui nomi erano già noti, inclusi amici di alto profilo di Epstein e vittime che hanno parlato pubblicamente.

Nell'elenco anche persone menzionate solo di sfuggita in procedimenti legali: come nel caso di Stephen Hawking. Il celebre astrofisico viene nominato da Epstein in un'e-mail in cui parla di "false accuse" secondo cui lo scienziato avrebbe partecipato a un'orgia minorile nelle Isole Vergini. La lista comprende, invece, Jean-Luc Brunel, un agente di modelli francese vicino a Epstein suicidatosi in carcere nel 2022 in attesa di processo con l'accusa di aver violentato ragazze minorenni.

Da anni, elenchi inventati e foto manipolate di Epstein circolano nei gruppi cospirazionisti di internet, alimentando speculazioni sui potenziali soci del finanziere. E l'annuncio fatto dai giudici a dicembre della pubblicazione dell'elenco ha riacceso quella frenesia: il comico Jimmy Kimmel ha minacciato azioni legali dopo che sui social media si è speculato sulla possibile presenza del suo nome nella lista, in cui non figura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA