Dieci ribelli Houthi uccisi nei raid Usa contro le loro imbarcazioni

Dieci ribelli Houthi sono rimasti uccisi e due feriti nei raid Usa contro tre loro imbarcazioni nel Mar Rosso. Lo riferiscono fonti del porto di Hodeida in Yemen. Altri 4 sono sopravvissuti. Elicotteri della Marina americana hanno affondato tre imbarcazioni dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, che avevano attaccato una nave portacontainer nel Mar Rosso: lo ha reso noto il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Gli Houthi avevano sparato contro gli elicotteri statunitensi, ha spiegato Centcom in un comunicato, e questi "hanno risposto al fuoco per legittima difesa, affondando tre delle quattro piccole imbarcazioni e uccidendo gli equipaggi". La quarta imbarcazione è riuscita a fuggire, aggiunge la nota.





Londra chiede a Teheran di prevenire gli attacchi degli Houthi

"Ho parlato oggi con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, che minacciano vite innocenti e l'economia globale. Ho chiarito che l'Iran condivide la responsabilità di prevenire questi attacchi, dato il suo sostegno di lunga data agli Houthi".

Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, dopo che gli Usa hanno affondato tre imbarcazioni degli Houthi che avevano attaccato un cargo nel Mar Rosso.

