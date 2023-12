Tusk ha giurato come nuovo premier della Polonia

L'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha prestato giuramento stamattina nel palazzo presidenziale a Varsavia come nuovo premier della Polonia quale esito delle elezioni parlamentari svoltesi il 15 ottobre scorso. Il nuovo governo filo-europeista di Tusk aveva ottenuto ieri sera la fiducia del Parlamento ponendo fine a otto anni di dominio del partito nazionalista 'Diritto e Giustizia' (Pis), guidato da Jaroslaw Kaczynski e in conflitto con l'Ue. Le immagini del giuramento sono state mostrate in tv.

"Giuro in modo solenne fedeltà alla costituzione e che il bene di cittadini, nonché la prosperità della Patria, saranno per me sempre" il mandato "più alto", è la formula di giuramento pronunciata da Tusk, identica anche per tutti i suoi ministri. Già ieri, nel discorso in cui aveva chiesto la fiducia al Sejm, la Camera bassa del parlamento polacco, Tusk aveva annunciato che oggi si sarebbe recato a Bruxelles per il vertice dell'Unione europea quale primo atto del proprio mandato.





