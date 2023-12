Duello di satelliti spia fra le due Coree

Un razzo SpaceX ha lanciato il primo satellite spia militare della Corea del Sud, intensificando la corsa allo spazio nella penisola dopo che Pyongyang ha lanciato la sua prima sonda militare la scorsa settimana.

Il satellite da ricognizione di Seul, trasportato da uno dei razzi SpaceX Falcon 9 di Elon Musk, è decollato dalla base spaziale americana di Vandenberg, in California, alle 10:19 ora locale (le 19.19 in Italia). "È una bellissima giornata per il lancio e il Falcon nove è decollato con successo dalla base della forza spaziale di Vandenberg", ha detto un annunciatore di SpaceX durante una trasmissione in diretta. Sul razzo c'era una scritta con la parola 'Korea'.

Se verrà messo in orbita con successo, la Corea del Sud avrà acquisito il suo primo satellite spia costruito a livello nazionale per monitorare la Corea del Nord dotata di armi nucleari. Seul prevede di lanciare altri quattro satelliti spia entro la fine del 2025 per rafforzare la sua capacità di ricognizione nel Nord. Impostato in orbita tra i 400 e i 600 chilometri dalla Terra, il satellite di Seul è in grado di rilevare un oggetto fino ai 30 centimetri, secondo l'agenzia di stampa Yonhap.

Il lancio avviene a meno di due settimane da quando Pyongyang aveva messo in orbita con successo il proprio satellite spia che avrebbe fornito, a suo dire, immagini dei principali siti militari statunitensi e sudcoreani, nonché foto della capitale italiana Roma. Tuttavia, non ha ancora rivelato nessuna delle immagini satellitari che afferma di possedere. Il lancio del "Malligyong-1" da parte del Nord è stato il terzo tentativo di Pyongyang di mettere in orbita un satellite del genere, dopo due fallimenti a maggio e agosto. Seul ha affermato che il Nord avrebbe ricevuto aiuto tecnico da Mosca, in cambio della fornitura di armi da utilizzare nella guerra della Russia con l'Ucraina.

Inoltre, la Corea del Nord ha minacciato di abbattere i satelliti spia degli Stati Uniti in risposta a "qualsiasi attacco" contro il proprio. Pyongyang ha affermato che un'operazione del genere sarebbe considerata una "dichiarazione di guerra", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale KCNA. Questa dichiarazione arriva dopo che un funzionario statunitense ha spiegato che Washington disponeva di vari "mezzi

reversibili e irreversibili" per "privare un avversario delle sue capacità spaziali e contrastarlo".

Non si parlava esplicitamente di Corea del Nord, ma era abbastanza chiara l'allusione a Pyngyang. "Se gli Stati Uniti tenteranno di violare il territorio legittimo di uno Stato sovrano", allora Pyongyang "prenderà in considerazione l'adozione di misure di autodifesa per indebolire

o distruggere la vitalità dei satelliti spia americani", ha avvertito un portavoce del Ministero degli Affari Esteri nordcoreano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA