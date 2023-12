Lavrov, da Kiev e Occidente nessun segnale positivo

Mosca non vede da parte di Kiev nè da parte dei suoi sostenitori occidentali nessun segnale di disponibilità a una soluzione politica del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov. "Finora non abbiamo visto alcun segnale né da parte di Kiev né da parte dei suoi padroni sulla loro disponibilità a una qualche soluzione politica", del conflitto in Ucraina, ha detto Lavrov in una conferenza a Skopje, dove partecipa ai lavori del vertice dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

Lavrov ha denunciato una "totale decadenza" di tutto quanto è stato costruito nell'ambito dell'Osce, su tutte e tre le direttrici in fatto di sicurezza. "Voglio esprimere il mio rammarico per il fatto che in questa 30/ma conferenza dei ministri degli esteri dell'Osce non c'è nulla da festeggiare", ha detto il capo della diplomazia russa, secondo il quale "assistiamo a una completa decadenza di tutto quello che è stato costruito nell'Osce, e questo in tutte e tre le direttrici in fatto di sicurezza - nella sfera politico-militare, in quella economica e ambientale, e in quella umanitaria e dei diritti umani", ha aggiunto.

D'altra parte, il ministro degli Esteri russo ha accusato l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue Josep Borrell e il segretario di Stato americano Antony Blinken di essere dei "codardi" per essere "fuggiti" da Skopje senza incontrarlo in occasione della riunione dei ministri degli Esteri dell'Osce. "Sono solo dei codardi, hanno paura di qualsiasi conversazione onesta con i fatti alla mano", ha affermato Lavrov in una conferenza stampa dopo la fine dei lavori

