Un tweet di JK Rowling per una fan di Harry Potter ostaggio di Hamas

JK Rowling ha pubblicato un tweet riprendendo una fotografia di una ragazzina israeliana autistica e grande fan di Harry Potter che risulta, secondo le autorità dello Stato ebraico, fra le persone prese in ostaggio da Hamas e portate a Gaza dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre.

Nell'immagine la dodicenne è vestita come il maghetto creato dalla scrittrice britannica, con tanto di bacchetta, e tiene fra le mani uno dei suoi libri. "Per ovvi motivi, questa immagine mi ha colpito", ha scritto la celebre autrice, aggiungendo che il rapimento di bambini è "spregevole e del tutto ingiustificabile" ed esprimendo la propria speranza per il rilascio di tutti i prigionieri a Gaza.

Dopo i fatti del 7 ottobre, Rowling aveva scritto alcuni post infuocati per condannare quanto successo e in uno in particolare attaccava "i piagnucolosi apologeti dello stupro, dell'omicidio e della tortura" che a suo avviso volevano giustificare gli attacchi contro Israele.

