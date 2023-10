Allarme bomba alla Reggia di Versailles, evacuazione in corso. Chiuso il Museo del Louvre

Evacuazione in corso alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un'allerta alla bomba. Secondo quanto si apprende, l'allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come accaduto in mattinata per il museo del Louvre, dopo la minaccia la reggia di Versailles non riaprirà per oggi.

Il Museo del Louvre, il più visitato al mondo, è chiuso per motivi di sicurezza legati all'allerta terrorismo che da ieri è stata elevata al massimo livello in Francia. Secondo quanto comunicato dalla direzione, la chiusura è dovuta a "misure di verifica" in relazione all'innalzamento del piano Vigipirate a livello di "emergenza attentati" dopo l'attentato che ha provocato la morte di un professore ieri ad Arras, nel nord.



"Per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le sue porte per la giornata di oggi. Le persone che hanno prenotato una visita per oggi saranno rimborsate" si legge in un comunicato diffuso dal museo su X.



Una portavoce del museo, dopo l'annuncio della chiusura a metà giornata, ha poi precisato all'agenzia AFP che "il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto relativo a rischi per il museo e per i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e di chiuderlo per tutta la giornata, il tempo necessario per procedere alle indispensabili verifiche".

Video Attacco in Francia, Louvre chiuso per motivi di sicurezza

Video Torna il terrore nelle scuole francesi, ucciso un professore

Riproduzione riservata © Copyright ANSA