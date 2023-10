Oltre 900 le vittime in Israele. 'Trovati morti al confine con Gaza 1.500 terroristi palestinesi'

Nei pressi del confine di Gaza, in territorio israeliano "sarebbero stati ritrovati i corpi di circa 1.500 terroristi palestinesi". Lo scrive sul suo account X il Jerusalem Post.



Il nuovo bilancio dei morti israeliani continua a salire ed è arrivato 900. Sono 2.500 i feriti, moltissimi gravi. Ci sarebbero poi 750 dispersi e almeno 100 ostaggi nelle mani di Hamas. Tra loro americani e tedeschi. Sarebbero 260 i morti al rave dei giovani pacifisti nel deserto.



E' salito a 687 il bilancio delle vittime palestinesi dopo i raid israeliani. Lo rende noto il ministero della Sanità di Gaza, scrive il Guardian. I feriti sono 3.726. "L'occupazione israeliana estende gli attacchi contro le squadre mediche, le strutture sanitarie e le ambulanze, provocando la morte di 5 operatori sanitari e il ferimento di altri 10 con ferite varie", si legge in un comunicato del ministero pubblicato su Facebook.



"Abbiamo solo cominciato a colpire Hamas e non ci fermeremo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu secondo cui "è una guerra per la nostra esistenza". Netanyahu ha poi paragonato Hamas all'Isis: "Come abbiamo sconfitto l'Isis sconfiggeremo anche Hamas". "Ci aspettano giorni duri ma siamo determinati a vincere questa guerra per il nostro popolo".

"Faccio appello ai partiti dell'opposizione per un governo di emergenza nazionale ma senza precondizioni" ha aggiunto il premier. "Il popolo è unito, lo dev'essere anche la leadership", ha sottolineato.

L'organizzazione rabbinica Zaka ha annunciato la scoperta di 108 corpi di israeliani nel kibbutz di Be'eri, vicino al confine orientale con la Striscia di Gaza, nel primo giorno di ricerche delle vittime. Lo scrive il quotidiano Haaretz.



"Cominceremo a giustiziare pubblicamente un civile israeliano in ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso". Lo ha annunciato Hamas citato dai media israeliani.



Aerei israeliani hanno bombardato il mercato ortofrutticolo di Jabalia, nel nord della Striscia, in quel momento molto affollato. I morti sono oltre 50. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato "l'assedio completo" della Striscia di Gaza. "Ho ordinato il completo assedio: non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina. Tutto è chiuso", ha aggiunto Gallant dopo una consultazione di sicurezza al Comando Sud di Beersheba. "Stiamo combattendo animali umani e ci comporteremo di conseguenza", ha detto, citato dai media. "Nessun negoziato possibile" al momento con Israele, ha detto un funzionario di Hamas a Doha in Qatar.



Sono "almeno 11" i cittadini americani uccisi negli attacchi di Hamas in Israele, molti dei quali avevano fatto di Israele "la loro seconda casa". Lo riferisce Joe Biden, aggiungendo che vi sono anche cittadini americani dispersi e che "stiamo lavorando con i dirigenti israeliani per avere piu' informazioni su dove si trovano". "Anche se stiamo ancora lavorando per avere conferma, crediamo che sia probabile che tra le persone detenute da Hamas ci siano cittadini americani", ha aggiunto Biden.

"Dobbiamo entrare a Gaza". Lo ha detto - secondo quanto riporta Axios citando fonti israeliane e americane - il premier Benyamin Netanyahu a Joe Biden nel corso del colloquio telefonico di domenica. "Dobbiamo andare dentro. Non possiamo trattare ora", avrebbe detto Netanyahu a Biden che gli chiedeva degli ostaggi. Il presidente americano non avrebbe cercato di convincerlo a non procedere e gli avrebbe chiesto del possibile secondo fronte al confine fra Israele e Libano. Netanyahu gli ha risposto che il fronte libanese è motivo di preoccupazione e Israele si sta preparando, ma non c'è altra scelta che rispondere con forza a Gaza.

Hamas intanto annuncia che quattro prigionieri israeliani sono stati uccisi dai raid israeliani su Gaza nelle ultime ore.

Secondo il Washington Post, gli Usa si aspettano una vasta operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore. Israele avrebbe infatti chiesto agli Usa missili per l'Iron Dome, bombe di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella condivisione di informazioni di intelligence per rispondere al durissimo attacco di Hamas.

"Il Governo esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà al popolo d'Israele e alle comunità ebraiche italiane. Il terrore non prevarrà mai", ha commentato la premier Giorgia Meloni.

Colloquio Meloni-Biden-Scholz-Sunak-Macron su Israele

Si infiamma il fronte nord, battaglia con Hezbollah. Il monito Usa

Si accende il fronte nord di Israele al confine con il Libano dominato dagli Hezbollah: il partito armato filo-iraniano ha ingaggiato l'esercito israeliano assieme ad altri della Jihad islamica in una sparatoria alla frontiera, preceduta e seguita da bombardamenti di artiglieria contro zone non abitate del sud del Libano. I miliziani sciiti filo-iraniani, che hanno ammesso di aver perso quattro miliziani, hanno poi lanciato un raid su due caserme israeliane. La tensione lungo il confine nord è iniziato dopo che l'esercito israeliano ha parlato di alcuni sospetti miliziani infiltratisi dal Libano. "I soldati - ha detto il portavoce - si sono dispiegati nella zona" nei pressi di Ayta Shaab, vicino agli insediamenti israeliani di Shtula e Zarit. Ed ai residenti di numerose località è stato detto di chiudersi in casa. E' iniziato uno scontro a fuoco, che si è concluso con l'uccisione di tutti i miliziani, hanno riferito le forze armate, che hanno anche iniziato a colpire postazioni del nemico in territorio libanese. Inizialmente Hezbollah, che ieri aveva rivendicato il lancio di razzi contro tre postazioni militari lungo la Linea Blu di demarcazione, ha sistematicamente smentito di esser coinvolto nell'operazione militare lungo la Linea Blu. Mentre questo blitz di terra è stato rivendicato dalla Jihad islamica, il gruppo fondamentalista palestinese attivo a Gaza insieme a Hamas. In serata Hezbollah ha tuttavia cambiato registro. Ed ha annunciato che "gruppi della Resistenza islamica hanno attaccato" due caserme israeliane "usando missili guidati e colpi di mortaio che li hanno colpite direttamente". Un attacco avvenuto come "prima risposta" all'uccisione dei suoi 4 miliziani. L'escalation è seguita con preoccupazione a Beirut. Dove il premier Najib Miqati, a capo di un governo di cui fanno parte ministri di Hezbollah, ha pronunciato la prima reazione ufficiale libanese a quanto sta avvenendo tra Gaza e Israele, sostenendo che questo è "il risultato inevitabile delle azioni del nemico israeliano contro i palestinesi e le loro rivendicazioni legittime". Poche ore prima il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, era stato rassicurato dai vertici del Partito di Dio che non ci sarebbe stato nessun attacco contro Israele, a meno di un'aggressione al Libano. Ma la situazione è degenerata nello spazio di poche ore. Sulla guerra tra Israele e Hamas, con il coinvolgimento di Hezbollah, continua ad alleggiare l'ombra dell'Iran. Teheran, che aveva smentito in mattinata ogni coinvolgimento diretto nell'offensiva di Hamas, come invece riportato da fonti di stampa statunitensi è tornato rivendicare un ruolo di appoggio politico all'azione delle forze armate palestinesi a partire dalla Striscia. "La determinazione di ferro della nazione palestinese e i combattenti della via di Dio annunciano il sicuro trionfo sul regime sionista", ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una nuova conversazione col leader di Hamas in esilio, Ismail Haniye. "Presto pregheremo insieme alla Mosche di al-Aqsa" a Gerusalemme, ha aggiunto Raisi, riferendosi al terzo luogo santo dell'Islam dopo Mecca e Medina. "Malgrado la disparità di mezzi e di servizi fra le forze di resistenza e l'esercito sionista, i guerrieri palestinesi hanno mandato all'aria l'equilibrio del regime sionista, usando l'elemento sorpresa in un'operazione su vasta scala", ha aggiunto Raisi, che ha predetto la "vittoria finale della nazione palestinese".



Il gruppo militante libanese Hezbollah non dovrebbe prendere la "decisione sbagliata" di aprire un secondo fronte contro Israele mentre combatte gli attacchi di Hamas: e' il monito lanciato da un alto dirigente del Pentagono. "Siamo profondamente preoccupati che Hezbollah prenda la decisione sbagliata e scelga di aprire un secondo fronte in questo conflitto", ha detto la fonte.

Teheran: 'Noi con Hamas ma non siamo dietro agli attacchi'

"Noi appoggiamo orgogliosamente e incrollabilmente la Palestina, tuttavia non siamo coinvolti nella risposta palestinese (l'attacco a Israele, ndr), che è stata condotta solo dai palestinesi": lo ha dichiarato in una nota la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite, riferendosi agli attacchi di Hamas contro lo Stato ebraico. "L'azione della Resistenza palestinese è stata una difesa pienamente legittima contro i crimini e le usurpazione dell'illegittimo regime sionista", si legge ancora nel comunicato della missione di Teheran.

L'allarme dell' Onu, oltre 123.000 sfollati nella striscia di Gaza

Più di 123.000 persone sono state sfollate nella Striscia di Gaza , segnala l'ufficio Affari umanitari delle Nazioni Unite. "Oltre 123.538 persone sono state sfollate all'interno di Gaza, principalmente a causa della paura, dei problemi di protezione e della distruzione delle loro case", ha segnalato l'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, Ocha, con oltre 73.000 rifugiati nelle scuole.

