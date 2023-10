Bild, Berlino vuole bloccare finanziamenti a ong nel 2024

Il governo tedesco vuole bloccare i finanziamenti delle ong per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo per il prossimo anno, dopo le critiche mosse dall'Italia. Lo scrive la Bild, spiegando che nel bilancio 2023, il ministero degli Esteri tedesco aveva stanziato circa due milioni di euro per queste organizzazioni. "Ora il dietrofront: nella stesura del bilancio per il 2024 il ministero non ha nuovamente inserito la nota sui due milioni" per le ong, e fonti della commissione Bilancio hanno detto che "non è una svista. La Cancelleria è contraria al pagamento ulteriore, e il ministero degli Esteri la pensa allo stesso modo".

