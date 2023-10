Un fulmine centra un deposito di gas, palla di fuoco vicino Oxford

Una "palla di fuoco" nei cieli dell'Oxfordshire, in Inghilterra. Rimbalza con queste didascalie, sui media britannici online, l'immagine spettacolare - ma anche spaventosa - delle conseguenze dell'esplosione ieri sera di un deposito di gas non lontano dalla località di Yanton, durante uno dei temporali abbattutisi nelle scorse ore su diverse zone del Regno Unito.

L'incidente per fortuna non ha ha avuto effetti gravi e nessuno è rimasto ferito, come ha confermato in una nota la società proprietaria dell'impianto coinvolto, Severn Trent Green Power, azienda specializzata nello stoccaggio di cosiddetto biogas. La polizia ha comunque raccomandato alle persone residenti nella zona - alcune delle quali hanno assistito alla scena scattando foto o girando video - al di tenere chiuse le finestre durante la notte trascorsa; mentre ha chiuso precauzionalmente al traffico per qualche ora un tratto di strada nelle vicinanze, fra Wolverton ed Eynsham.

Un allerta di colore giallo era stata diffusa ieri nell'intera contea dell'Oxfordshire, come in altre regioni dell'Inghilterra centro-meridionale, fino alle 2 del mattino di oggi, a causa del passaggio della perturbazione temporalesca.

