L'intelligence di Kiev: Kadyrov è malato e in gravi condizioni 

Il leader della Cecenia Ramzan Kadyrov è malato e in gravi condizioni. Lo afferma il rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa Andriy Yusov, come riporta Rbc Ukraine. "Ramzan Kadyrov è ora in gravi condizioni. Non si tratta di un infortunio", ha detto il rappresentante della Gur, i servizi ucraini.

Putin: 'se l'Ucraina vuole negoziati lo dica'

La Russia "non ha mai rifiutato negoziati sull'Ucraina, se la controparte li vuole, che lo dica". Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin incontrando a Sochi il suo omologo biolorusso Alexander Lukashenko. Lo riferisce l'agenzia Tass.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha specificato che "nessun accordo", nemmeno nel campo della cooperazione militare, è stato firmato durante l'incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin in Russia, due giorni fa.

L'annuncio di Kiev: 'Sconfitta la 72ma brigata russa'

La 72ma Brigata meccanizzata della Federazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni: lo ha dichiarato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito di Kiev citata da Rbc-Ucraina. "Sono stati eliminati il capo dell'intelligence della brigata nemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria della 72ma Brigata, insieme agli ufficiali e a una quantità significativa di equipaggiamento". Lo Stato maggiore di Kiev ha anche noto che l'esercito ucraino ha ottenuto un successo parziale a Andriivka, vicino a Bakhmut, nel Donetsk "Le forze di difesa hanno ottenuto un successo parziale nella zona di Klishchiyivka nel corso delle operazioni di assalto, hanno catturato Andriivka nella regione di Donetsk, hanno inflitto al nemico perdite significative in termini di uomini e attrezzature e stanno consolidando le loro posizioni", ha dichiarato lo Stato Maggiore in un comunicato. "È stato difficile e la situazione è cambiata in modo molto dinamico più volte ieri", ha scritto su Telegram la viceministro della Difesa ucraina Hanna Malyar, "nel rapporto di questa mattina, lo Stato Maggiore ha confermato ufficialmente che le nostre truppe hanno catturato Andriivka ieri a seguito di combattimenti".

Nella notte raid russi sul centro-ovest del Paese

Durante la notte un attacco russo con droni ha raggiunto la regione occidentale ucraina di Khmelnytsky, dove ci sono state esplosioni, riporta Rbc-Ucraina citando l'Aeronautica militare. Il governatore Sergi Tyurin ha confermato le esplosioni e l'intervento delle forze di difesa aerea. Diversi gruppi di droni sono stati lanciati da sud-est sul territorio dell'Ucraina, l'allarme aereo nelle regioni meridionali e centrali, si è poi spostato nell'ovest del Paese. Esplosioni sono state riferite anche a Vinnytsia, in Ucraina centrale.

