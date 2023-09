Zelensky alla Casa Bianca da Biden. Putin accetta l'invito di Kim

Joe Biden riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca la prossima settimana, dopo l'assemblea dell'Onu. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Biden e Zelensky si sono incontrati l'ultima volta di persona in maggio in Giappone al G7.

Intanto portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che il presidente Vladimir Putin ha accettato l'invito del leader nordcoreano Kim Jong-un a recarsi in visita a Pyongyang. L'invito era arrivato durante la cena ufficiale avuta mercoledì scorso con il leader del Cremlino dopo il vertice tenuto al centro spaziale Vostochny nella regione russa dell'Amur. Il vertice tra i due leader - il primo in oltre quattro anni - è avvenuto mentre Pyongyang ha di recente cercato di rafforzare i legami militari con Mosca e di raddoppiare lo sviluppo di armi in un contesto di crescente cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Nel loro incontro di ieri, il presidente russo e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono scambiati due carabine prodotte nei rispettivi Paesi. Inoltre Putin ha donato a Kim un guanto di una tuta spaziale che è stata più volte nello spazio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. Il leader nordcoreano Kim Jong-un rimarrà in Russia ancora per "diversi giorni", ha detto il portavoce del Cremlino.

Gli Usa: 'Putin aveva obiettivi imperialisti, ora implora l'aiuto di Kim'

"Un anno e mezzo fa Vladimir Putin ha lanciato questa guerra pensando di ripristinare la gloria dell'impero russo, ha fallito in tutti i suoi obiettivi massimalisti e imperialisti e ora, un anno e mezzo dopo aver perso decine di migliaia di soldati russi e aver speso miliardi e miliardi di dollari, eccolo implorare l'aiuto di Kim Jong-un": lo ha detto ieri in un briefing il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, come riporta il dipartimento sul suo sito. "Questo la dice lunga sul contesto generale in cui questa guerra sta andando per la Russia - ha aggiunto -. Per quanto riguarda gli eventuali esiti, abbiamo già intrapreso una serie di azioni per sanzionare le entità che hanno intermediato la vendita di armi tra la Corea del Nord e la Russia, e non esiteremo a imporre ulteriori azioni se necessario".

L'Ue: 'Il vertice tra Putin e Kim jong-un mostra la disperazione di Mosca'

"E' interessante che sia stato un incontro tra due leader che stanno distruggendo le loro nazioni. La Russia ha stretto rapporti con il Paese più isolato al mondo e mostra l'isolamento e la disperazione di Mosca. Chiaramente noi condanniamo chiunque supporti la Russia nella sua opera di distruzione e richiamiamo la Russia, come membro permanente dell'Onu, di rispettare le sanzioni contro la Corea del Nord". Lo ha detto il portavoce del Servizio di Azione Esterna, Peter Stano, commentando il vertice tra Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim jong-un.

