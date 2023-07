Via libera degli Usa al training degli ucraini su F-16

"Gli Stati Uniti non saranno di ostacolo all'inizio del training dei piloti ucraini sugli F-16". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza americana, Jake Sullivan, annunciando il via libera che i Paesi europei dicevano di aspettare. "Il presidente consentirà, sosterrà, faciliterà e di fatto fornirà gli strumenti necessari affinché gli ucraini inizino ad essere addestrati sugli F-16, non appena gli europei saranno pronti", ha dichiarato il consigliere di Joe Biden alla Cnn.



Se gli Stati Uniti chiedessero ai leader europei di impiccarsi, questi lo farebbero. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. "A volte sembra che loro (i politici europei) stiano facendo quello che gli viene detto dall'estero. Se gli viene detto domani: 'Abbiamo deciso di impiccarvi tutti!' faranno solo una domanda, con gli occhi bassi per la sorpresa della loro audacia: 'Possiamo farlo con l'aiuto di corde fatte in casa?'. Ma penso che sarebbe un fiasco per loro perché è altamente improbabile che gli americani rifiutino un contratto così grande per la loro industria tessile", ha ironizzato.



La fornitura di munizioni a grappolo all'Ucraina e il loro utilizzo "devono essere considerati un crimine": così il presidente russo in un'intervista ripresa dalla Tass, sottolineando che anche Mosca "ha uno stock sufficiente di tali bombe" che "finora non ha usato", ma "se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni".

"Per quanto riguarda le munizioni a grappolo, la stessa amministrazione statunitense attraverso il suo staff ha dato la sua opinione su queste munizioni tempo fa, quando l'uso di munizioni a grappolo è stato definito un crimine dalla stessa amministrazione statunitense. Quindi, penso, così è come dovrebbe essere trattato", ha detto Putin in un'intervista per il canale Rossiya-1 citata dalla Tass. Il presidente russo ha tuttavia affermato nella stessa intervista che Mosca "ha una riserva sufficiente di vari tipi di munizioni a grappolo, di vario genere. Finora non l'abbiamo fatto, non le abbiamo utilizzate e non ne abbiamo avuto un tale bisogno, nonostante una certa carenza di munizioni a un certo punto del tempo. Ma non l'abbiamo fatto", ha detto il presidente. "Ma ovviamente, se vengono usate contro di noi, ci riserviamo il diritto di azioni speculari", ha aggiunto. Secondo alcune ong, tra cui Human Rights Watch, sia l'esercito russo sia quello ucraino utilizzano già da tempo munizioni a grappolo nel conflitto, provocando vittime tra la popolazione civile.

Per gli Stati Uniti, "se non l'ha ancora fatto, l'Ucraina userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan in un'intervista alla Cnn confermando che le forze di Kiev hanno ricevuto le bombe a grappolo americane e sono pronte a usarle.

Putin ha anche affermato che la controffensiva ucraina "non ha successo", valutando invece "positivamente" il corso dell'operazione militare speciale russa in Ucraina dove l'esercito di Mosca "sta agendo in modo eroico". Lo riporta la Tass. Secondo Putin, la controffensiva delle forze armate ucraine non porta risultati. "Tutti i tentativi del nemico di sfondare le nostre difese, e questo è un compito che include l'uso di riserve strategiche, non hanno avuto successo durante l'intera offensiva. Il nemico non ha successo", ha affermato, valutando invece "positivamente" le operazioni russe al fronte. "Le nostre truppe si stanno comportando in modo eroico. Inaspettatamente per il nemico, in alcune zone passano all'offensiva, prendono le posizioni più vantaggiose", ha dichiarato il presidente russo in un'intervista per il canale Rossiya-1.

Kiev: peggiora il fronte est, i russi avanzano su Kupyansk

Difficoltà sul fronte orientale nella regione di Kharkiv e progressi a Bakhmut. E' la situazione sul terreno descritta dalle forze armate ucraine, secondo quanto riferisce la viceministra della Difesa Hanna Malyar. "A est la situazione è leggermente peggiorata. Il nemico ha avanzato attivamente per due giorni consecutivi in direzione di Kupyansk nella regione di Kharkiv. Siamo sulla difensiva. Ci sono feroci battaglie, le posizioni cambiano più volte al giorno", spiega. Invece, "nella direzione di Bakhmut stiamo gradualmente andando avanti. Sul fianco meridionale intorno a Bakhmut c'è un'avanzata quotidiana".

Mosca, respinto attacco ucraino con droni su Sebastopoli

Il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha affermato - riporta il Kyiv Independent - che le forze russe hanno respinto la notte scorsa un attacco con droni lanciato dagli ucraini nell'area della baia di Sebastopoli e di Balaklava, nella Crimea annessa. Secondo Razvozhaev, Sebastopoli è stata attaccata anche con droni marini. Non ci sono per il momento notizie di eventuali vittime o danni.

Le forze russe hanno abbattuto la notte scorsa dieci droni ucraini nella Crimea annessa: lo ha reso noto su Telegram il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, come riporta la Tass. "Complessivamente, questa notte sono stati abbattuti due droni e cinque sono stati neutralizzati dalle unità di guerra elettronica. Anche due droni di superficie sono stati distrutti nella rada esterna", ha scritto Razvozhayev.

Bombe russe sulla regione di Kherson e a Zaporizhzhia, un civile ucciso e uno ferito

Un civile è morto durante i bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform. "Ieri il nemico ha lanciato 69 attacchi" nella regione, "sparando 415 proiettili da mortai, artiglieria, Grad (lanciamissili multipli, ndr), aerei, lanciagranate e droni. Il nemico ha sparato dieci proiettili contro la città di Kherson", ha scritto Prokudin sottolineando che "l'aggressione russa ha provocato un morto".

Un civile è rimasto ferito la notte scorsa durante un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Anatolii Kurtiev, come riporta Ukrinform. "La scorsa notte il nemico ha nuovamente attaccato Zaporizhzhia. Purtroppo una persona è rimasta ferita", ha scritto Kurtiev aggiungendo che nell'attacco è stato colpito un impianto infrastrutturale e uno dei distretti della città è rimasto senza elettricità.

Diverse esplosioni sono state udite nella notte a Kharkiv, in Ucraina e allarmi aerei sono ancora in atto a Sumy, Poltava e Zaporizhzhia. I colpi potrebbero essere partiti da degli S-300, e hanno spinto i residenti nei rifugi, incluso l'inviato dell'ANSA che ne ha riferito. Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhovha ha confermato la circostanza sul suo canale Telegram, citando l'allarme aereo ma senza fornire ulteriori dettagli. Secondo RBC-Ucraina, le esplosioni a Kharkiv sono state almeno tre.

Kiev, la Russia ha aumentato il numero di navi nel Mar Nero

Questa mattina, la Russia ha aumentato il numero di navi portamissili Kalibr in servizio nel Mar Nero. Lo afferma il ministero degli Interni dell'Ucraina - citato da Unian - secondo cui il numero di navi da guerra nel bacino è passato da 9 a 11 unità. Tra loro ci sono due vettori missilistici, la salva totale è 12 Kalibr. "La situazione operativa è cambiata. Ci sono già 11 navi nel Mar Nero. E c'è un vettore di missili da crociera Kalibr nel Mar Mediterraneo", ha dichiarato il portavoce del forze navali ucraine.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA