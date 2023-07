Proteste Kenya,53 bambini ricoverati per lacrimogeni polizia

Cinquantatré bambini sono stati trasportati d'urgenza in un ospedale della capitale del Kenya, Nairobi, dopo aver perso i sensi a causa del lancio di gas lacrimogeni nella loro scuola, da parte della polizia durante le proteste per il carovita nel paese.

Lo ha dichiarato alla Bbc Aron Shikuku, proprietario della clinica Eagle Nursing Home, riferendo che i bambini dopo 4 ore di ricovero sono in condizioni stabili. Le violenze di oggi hanno fatto salire a quattro il conto delle vittime.

Dopo l'uccisione da parte della polizia di un dimostrante nella cittadina di Emali, altre due persone sarebbero morte durante l'assalto ad una stazione di polizia a Kitengela, fuori Nairobi ed una quarta lungo l'autostrada alla periferia della città. Gli scontri in altre città del paese sono ancora in corso, nonostante il leader dell'opposizione Raila Odinga abbia rinunciato a tenere il previsto comizio nella capitale, citando possibili problemi per la sua incolumità.



