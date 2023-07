Cosa sono le flash ball in dotazione ai poliziotti francesi

Cosa sono le “flash-ball” utilizzate dai reparti antisommossa della polizia francese? Per flash-Ball si intende un lanciatore di proiettili portatile, progettata dal produttore francese di armi Verney Carron, usato dalla polizia antisommossa francese e da società di sicurezza private, come alternativa alle armi da fuoco e ai proiettili di plastica. Le munizioni hanno la forma di un proiettile di grande diametro, 40 millimetri che viene sparato a circa 80 m/s

L'arma esiste in due versioni di calibro 44/83. La versione super-pro presenta canne impilate verticalmente ed è realizzata in leghe metalliche, mentre la versione compatta è realizzata in materiali compositi più leggeri con le doppie canne affiancate. Durante le proteste dei gilet gialli, i proiettili sparati dalle flash ball hanno causato decine di feriti anche gravi.

Nel 2019 in Francia si è registrato un aumento senza precedenti dell'uso dei cosiddetti flash-ball, o Lbd (Lanceur de Balles de de'fense), le armi non letali date in dotazione alla polizia transalpina. Secondo i dati rivelati nel rapporto annuale dell'Ispettorato generale della polizia nazionale, con l'esplosione di oltre 19.070 cartucce LBD, contro le 6357 dell'anno precedente, l'aumento è di oltre il 200%. Tra l'altro, gli agenti hanno fatto maggiore uso della pistola elettrica Taser, 1820 volte, contro le 1400 del 2017. Invece, hanno sparato di meno con le pistole d'ordinanza, 313 volte, contro le 394 nel 2017, una riduzione del 26%.

In un documento rivolto al governo del presidente Emmanuel Macron, la commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, aveva lanciato un forte appello alla Francia affinché sospendesse l'uso dei controversi lanciatori Lbd, successori del vecchio flash-ball dato in dotazione ai 'flics'.