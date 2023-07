Medvedev, l'apocalisse nucleare è abbastanza probabile

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Noterò una cosa che i politici di ogni genere non amano ammettere: un'apocalisse nucleare non è solo possibile , ma anche abbastanza probabile". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

"Ci sono almeno due ragioni. Primo, il mondo è in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi", e "la seconda ragione è piuttosto banale: le armi nucleari sono già state utilizzate, il che significa che non ci sono tabù", ha aggiunto.

(ANSA).