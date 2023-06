'Biden valuta stretta all'export di chip per IA alla Cina'

(ANSA) - NEW YORK, 28 GIU - L'amministrazione Biden sta contemplando nuovi controlli alle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale. L'iniziativa rientra nell'ambito degli sforzi di Washington per rendere più difficile alla Cina ottenere tecnologia per le applicazioni militari. Lo riporta il Financial Times sottolineando che il dipartimento del Commercio sta preparando una stretta dei controlli all'export introdotti lo scorso ottobre.

La mossa potrebbe avere un impatto forte su Nvidia e Advanced Micro Devices e sulle loro vendite di chip alla Cina. (ANSA).