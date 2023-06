Clima: in Giappone la primavera più calda di sempre

Il Giappone quest'anno ha registrato la primavera più calda di sempre a partire dal 1898, da quando sono stati resi disponibili i primi dati comparabili.

Lo afferma uno studio dell'Agenzia Meteorologica nazionale (Jma), rafforzando le evidenze degli scienziati sul riscaldamento in atto della Terra a livello globale. Nello specifico, la temperatura media tra i mesi di marzo e maggio è stata più alta di 1,59 gradi Celsius rispetto alla media dei 30 anni dal 1991 al 2020, superando il precedente record registrato nel 1998, quando la differenza era di 1,24 gradi.

Il Giappone è stato in gran parte avvolto da aria calda questa primavera, spiega la Jma, poiché i venti occidentali hanno viaggiato più a nord del solito, impedendo all'aria fredda di spostarsi verso sud. "Il riscaldamento globale continua ad aggiornare il record delle temperature, un fenomeno che si prevede diventerà ancora più comune in futuro con il progredire del riscaldamento globale", ha concluso l'agenzia.