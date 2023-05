Su Kiev 11 missili Iskander, 'tutti abbattuti dalla difesa aerea'

"Per la seconda volta in un giorno, il nemico ha effettuato un attacco missilistico sul territorio dell'Ucraina. Intorno alle 11:30, ha attaccato la regione di Kiev con missili balistici e da crociera terrestri del sistema di difesa antimissile Iskander. Sono stati lanciati un totale di 11 missili: Iskander-M e Iskander-K dalla direzione nord". Lo riferisce su Telegram il comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny. "Tutti gli obiettivi sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea".

I russi hanno lanciato un missile Iskander contro l'insediamento di Kovsharovka, nella regione di Kharkiv: tre donne anziane, una donna incinta e due bambini sono rimasti feriti. Lo riferisce il governatore di Kharkiv Oleg Sinegubov sui social.

Il ministero della Difesa russo ha intanto affermato che negli attacchi missilistici compiuti sull'Ucraina le forze di Mosca hanno "spazzato via aeroporti militari", oltre ad aver colpito posti di comando e depositi di armi e munizioni. Lo riferisce la Tass. Stamattina Kiev denunciava che l'esercito russo aveva colpito una struttura militare nella regione di Khmelnitsky, nell'ovest dell'Ucraina, distruggendo 5 aerei.

Agenzia ANSA Ucraina: allarme aereo a Kiev, udite forti esplosioni - Europa Il sindaco invita i cittadini a rstare nei rifugi. Raid nella notte a Odessa, danni al porto cruciale per il grano (ANSA)

La first lady ucraina Olena Zelenska ha pubblicato stamattina da Kiev un video di bambini che corrono verso i rifugi antiaerei mentre suonava l'allarme nella capitale. "Kiev. La mattina dopo una notte insonne sotto il fuoco. Di nuovo l'ansia... I bambini che urlano correndo ai ripari al suono delle esplosioni sono la nostra realtà. Ma non deve essere così, ovunque, mai. La paura non può essere spenta, ma non ci congeliamo, agiamo. L'Ucraina continua a combattere".