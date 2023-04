Ministro tedesco, vassalli degli Usa? Macron infelice

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha definito "infelice" il commento di Emmanuel Macron, il quale ha affermato che la Francia è un alleato ma non un "vassallo" degli Usa. In visita in Mali, parlando con la Zdf, il ministro ha affermato: "Ho trovato questa dichiarazione poco felice ma io penso che l'Eliseo abbia già in qualche modo corretto. Non abbiamo mai rischiato di diventare o di essere vassalli degli Usa". (ANSA).