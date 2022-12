Mosca lancia una campagna di reclutamento, promette "soldi e successo"

Chi si arruola nell'esercito russo - e, sottinteso, va a combattere in Ucraina - è un patriota e un vero uomo, dai sani principi morali, è un'alternativa positiva alla povertà, alla depressione e alla vodka. E ne giovano il suo status sociale, il suo morale, le sue finanze nonché il suo sex appeal. Questo è il ventaglio di messaggi contenuti in una serie di video di propaganda fatti circolare in Russia sui social media e raccontati oggi dalla Cnn. Messaggi, ricorda l'emittente Usa, in contraddizione con le rassicurazioni del Cremlino, che nega di essere a corto di soldati sul fronte ucraino.

In uno di questi spot si vede un giovane che decide di arruolarsi invece di divertirsi ai party coi suoi amici e poi si presenta, tempo dopo, con un macchinone che si è potuto comperare grazie ai soldi guadagnati sotto contratto nell'esercito. In un altro, complementare, un ragazzo scoraggiato e triste per essere stato lasciato dalla sua fidanzata si arruola e, guarda caso, riconquista il cuore dell'amata. Il riscatto sociale è il tema di un altro video, in cui l'esercito dà l'agognato benessere e risolleva il morale di un uomo di mezza età che si sente condannato a vita a un lavoro in fabbrica che annulla le sue aspettative economiche e di vita.

Ma si fa leva anche sul senso civico e patriottico, nel tentativo di contrastare la tendenza alla fuga all'estero, come nel video in cui a un'anziana donna si rovescia a terra la spesa: di fronte a lei due uomini, uno sulla trentina che sale su una bella automobile che denota agio e dice di voler andare "in Georgia, per sempre"; l'altro, più giovane, che invece con un sorriso aiuta la donna a recuperare i prodotti sparsi a terra. "I ragazzi se ne vanno, gli uomini restano", commenta l'anziana signora. Dopo aver dichiarato la mobilitazione "parziale" di 300 persone in settembre per combattere in Ucraina, in un incontro a novembre con alcune madri di quei giovani Vladimir Putin aveva detto che sarebbe stato meglio morire combattendo per la patria piuttosto che bere vodka fino alla morte. Nei giorni scorsi, inoltre, il presidente ha assicurato che non ci sono piani per nuove mobilitazioni. Il numero esatto di militari russi uccisi in Ucraina non è mai stato reso ufficiale, ma il ministero della Difesa ucraino azzarda ad oggi la cifra di oltre 98.200.

Intanto oggi il ministro della Difesa della Federazione russa, il generale Sergei Shoigu, si è recato in Ucraina per fare visita alle truppe impegnate in prima linea. Lo riporta la Tass. "Il ministro ha effettuato un viaggio di lavoro nel distretto militare meridionale e ha ispezionato il gruppo di truppe nelle aree dell'operazione militare speciale", ha affermato il ministero in una nota, aggiungendo che "in prima linea Shoigu ha parlato con i militari russi e ha ringraziato il personale per l'esecuzione esemplare delle missioni di combattimento".

Le truppe russe hanno nuovamente bombardato oggi la città ucraina di Kherson, con un bilancio provvisorio di almeno tre persone ferite. Lo ha denunciato il vice capo dell'ufficio del presidente Kyrylo Tymoshenko, stando a Ukrinform. "Il centro della città di Kherson è stato colpito di nuovo. Tre persone sono rimaste ferite. Hanno ricevuto ferite da schegge e uno di loro è in gravi condizioni", ha detto. Nella giornata di ieri Kherson è stata al centro di pesanti raid russi con almeno quattro civili uccisi e nove feriti. La città è stata bombardata 54 volte.

La guerra in Ucraina non finirà prima della prossima estate. Lo sostiene Oleksiy Arestovych, consigliere dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, intervenuto - come riporta l'agenzia Unian - alla trasmissione "Feygin Live". "Può essere qualificato come un conflitto prolungato - ha aggiunto - ovvero che dura da uno e mezzo a due anni. Un conflitto prolungato non piace a nessuno ed è parzialmente pericoloso. Anche Sun Tzu ha detto che alla guerra piace la velocità e non piace la procrastinazione". Secondo il capo della direzione principale dell'intelligence ucraina, il maggiore generale Kyryl Budanov, i combattimenti in Ucraina dovrebbero terminare entro l'estate del 2023.

Da parte russa, il governatore di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha reso noto che bombardamenti delle forze di Kiev hanno colpito la regione russa, provocando la morte di un civile. Lo riferisce la Tass. "Il nostro sistema di difesa aerea si è attivato sulla città di Belgorod e sulla regione", ha riferito Vyacheslav Gladkov, che in un primo momento aveva parlato di "almeno quattro feriti" trasportati in ospedale.