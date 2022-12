Messico: celebrato in ambasciata l''Italian Space Day 2022'

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 08 DIC - Si celebra oggi a Città del Messico l'Italian Space Day 2022 con un dialogo tra Messico e Italia sull'importanza dei dati e delle immagini satellitari per il monitoraggio del terreno, la prevenzione e la gestione dei disastri, la sicurezza, la pianificazione degli investimenti in agricoltura e la conservazione delle riserve idriche.

In questo ambito, indica un comunicato, l'ambasciata d'Italia, l'Istituto italiano di cultura, l'Agenzia spaziale messicana, l'Agenzia spaziale italiana e Telespazio SpA organizzano il seminario 'Satellite Image Processing for Social Applications', che si concluderà con l'inaugurazione della mostra fotografica 'Looking Beyond'.

Si tratta, si precisa, di "una raccolta di suggestive immagini satellitari captate dai satelliti italiani attualmente in orbita e dedicata principalmente alle tematiche ambientali.

La mostra, esposta presso l'Istituto italiano di cultura a Cittá del Messico, sarà visibile fino alla fine del mese di dicembre e poi proposta in altre città del Paese. (ANSA).