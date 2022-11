Usa: nell'arcidiciocesi di Baltimora 600 casi di abusi sessuali in 80 anni

Un'indagine di quasi quattro anni sull'Arcidiocesi Cattolica di Baltimora, nel Maryland, ha portato alla luce oltre 600 casi di abusi sessuali su giovani in 80 anni. Lo riporta il Washington Post. Per il procuratore generale che ha condotto l'indagine è probabile che ve ne siano "centinaia di altri".

Le vittime degli abusi sono giovanissime, dai quattro ai 18 anni, spiega l'ufficio del procuratore Brian Frosh. L'indagine ha individuato 115 sacerdoti già perseguiti dalla chiesa di Baltimora in passato per abusi sessuali, più altri 43 sacerdoti "non identificati pubblicamente". L'inchiesta ha anche rivelato che l'arcidiocesi "non ha dato seguito a molte accuse di abusi sessuali, non ha condotto indagini adeguate sulle violenze, non ha cacciato gli autori o limitato la loro vicinanza con i bambini". "Ha invece fatto di tutto per mantenere segreti gli abusi", è la pesante accusa della procura di Baltimora.