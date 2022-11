Forte ondata di immigrazione di ebrei russi in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 NOV - Una forte ondata di immigrazione ebraica dalla Russia in Israele si è verificata nel 2022, di pari passo con l'estendersi del conflitto in Ucraina.

Lo ha appreso da fonti ufficiali il quotidiano Israel ha-Yom, secondo cui 32 mila ebrei sono immigrati quest'anno dalla Russia, triplicando così il flusso da quel Paese rispetto all'anno scorso. Il dato è ritenuto tanto più significativo alla luce di segnali giunti negli ultimi mesi dalla Russia di crescente insoddisfazione delle autorità locali per le attività della Agenzia ebraica, l'ente che si cura dei preparativi logistici per l'immigrazione in Israele.

Complessivamente, scrive Israel ha-Yom, nel 2022 sono immigrati finora 61 mila ebrei. Al secondo posto di questa graduatoria si trova la Ucraina (14.450 ebrei), seguita da Usa e Canada (complessivamente 3.280), Francia (1.957), Bielorussia (1.750) ed Etiopia (1,474). (ANSAmed).