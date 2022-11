L'Ue lavora ad un vertice sui migranti a fine novembre

L'Unione Europea, a quanto si apprende, è al lavoro per l'organizzazione di un vertice ad hoc sul dossier migranti dopo lo scontro tra Italia e Francia. L'intenzione di convocare un vertice tecnico o politico è emersa nella giornata di ieri. Con il passare delle ore, a quanto si apprende, a Bruxelles si sta facendo largo l'idea di riunire i ministri dell'Interno Ue e non solo i tecnici. Il vertice potrebbe tenersi negli ultimi giorni di novembre e deve essere convocato dalla presidenza ceca del semestre. Fonti della presidenza, interpellate a riguardo, hanno spiegato che "una decisione in merito sarà presa la prossima settimana".